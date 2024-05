Eksperte komentē, kas gaidāms Irānā pēc valsts prezidenta nāves

Tā bijusi noslēgta un pret Rietumiem vērsta, taču jāņem vērā arī globālais laikmets, kad Irāna arvien vairāk virzās prom no Rietumiem un vairāk pievēršas globālajiem dienvidiem un Ķīnu, kas saistīts ar alternatīvu sadarbības mehānismu spēcināšanu ārpus ASV sankciju režīma.

Eksperte uzsvēra, ka par to liecina dažādi nolīgumi, kas panākti Raisi laikā, piemēram, Irāna kļuva par vienu no Ķīnas vadītās ekonomiskās organizācijas BRICS dalībvalsti, līdz ar to iepriekšējais kurss saglabāsies un pašu līderu nepārtrauktību garantē arī Irānas konstitūcija.