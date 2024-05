Telefonsarunā ar ginekologu sievietes varēs uzzināt atbildes par kontracepciju

Plānots, ka no plkst.10 līdz plkst.13.30 varēs sazvanīt ginekoloģes Lāsmu Līdaku, Daci Matuli, Alise Viguli, Modrīti Kraujiņu, Intu Dinsbergu un Karlīnu Elksni. Savukārt no plkst.13.30 līdz plkst.17 varēs piezvanīt Inesei Cekulai, Ievai Erciņai, Martai Slaidiņai, Vijai Plūmei, Olgai Plisko, Kristīnei Pčolkinai, Natālijai Bērzai un Katrīnai Kalniņai.

Salīdzinājumā ar 2003.gadā veiktās aptaujas datiem Latvijas sabiedrības zināšanas par drošu kontracepciju ir uzlabojušās: pērn pieaudzis gan sieviešu, gan vīriešu īpatsvars vecumā no 15 līdz 49 gadiem, kuri vērtējuši vīriešu prezervatīvus kā efektīvu metodi, lai izsargātos no grūtniecības. Savukārt no 71% līdz 76% ir palielinājies to sieviešu īpatsvars, kuras hormonālās pretapaugļošanās tabletes vērtējušas kā efektīvu kontracepcijas metodi. Tomēr vēl joprojām hormonālo kontracepciju apvij dažādi mīti un aizspriedumi, kas liedz sievietēm izvēlēties šo izsargāšanās metodi.