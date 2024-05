"Atalanta" pārtrauc "Bayer" vēsturisko sēriju un triumfē UEFA Eiropas līgā

Arī "Bayer" spēlēja grupu turnīrā, kurā ieņēma pirmo vietu, nezaudējot nevienā mačā. Turpinājumā Vācijas vienība sāka "play-off" no otrās kārtas un līdz finālam apspēlēja Agdamas "Qarabag" no Azerbaidžānas, Vesthemas "United" un "AS Roma", kurai revanšējās par pagājušo gadu.