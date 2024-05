Uzskata, ka policija viņu nedzird

"Saku to policijā, tur atbild – nav pierādījumu. Es taču nevaru pēkšņi izvilkt telefonu un bildēt, ko viņš dara. Tad cenšas atrunāt no vēršanās pret vīru, saka: "Mums tad jāierosina kriminālprocess, jūs taču saprotat…". Lai savāktu viņiem pierādījumus, man ar viņu jātiekas, lai mani sadur, nosit?! Tad kaut ko darīs? Kas man ir jāizdara? Bērnudārzs, dzīvoklis jānomaina? Viņa [policiste] man teica, ka nevar norīkot policistu, lai sargātu visu diennakti. Es to neprasu. Var taču viņu kaut kā ietekmēt, piekodināt?! Es baidos par savu un bērnu dzīvību! Kam man to vajag?! Kā viņi [policisti] saka: "Viņš saka, ka ir Ukrainas pilsonis, ko mēs varam izdarīt?" Es atbildēju, lai sūta viņu uz fronti! Man policijā arī saka: "Jūs savus vīriešus te atvedat, bet pēc tam sūdzaties". Kāds sakars ar atvešanu? Mēs atbraucām uz Latviju kopā, jo viņš mani vienu nelaida!" stāsta Valentīna.