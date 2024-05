Latvija saņēmusi otro maksājumu no ES Atveseļošanas fonda – 335,7 miljonus eiro

"Tās ir konkrētas lietas, kur ES finansējums palīdz Latvijas attīstībai. Paralēli AF plāna finansējumam Latvijai ir jāpaātrina ES kohēzijas un struktūrfondu ieviešana, īpaši ņemot vērā to, ka Krievijas karš Ukrainā ir nelabvēlīgi ietekmējis Latvijas tautsaimniecību," sacīja Dombrovskis.

Līdz 2024.gada maijam AF plānā kopumā izpildīti 79 rādītāji no Latvijai noteiktajiem 229 atskaites punktiem un mērķiem. Investīciju noteikumi ir apstiprināti par 92% no pieejamā AF finansējuma, projektu atlases izsludinātas par 89% jeb 1,75 miljardiem eiro. Patlaban īstenošanā ir projekti jau par 61% no kopējā finansējuma jeb 1,207 miljoniem eiro. Vairākos darbības virzienos gan uzņēmējiem, gan pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām vēl ir iespēja pieteikt savus projektus un tos arī realizēt.