Latvijā 41% iedzīvotāju neveido papildu uzkrājumus pensijas vecumam, liecina aptauja

"Luminor Bank" Aktīvu pārvaldīšanas un pensiju daļas vadītājs Atis Krūmiņš norāda, ka no tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri neveido uzkrājumu vecumdienām, jo par to nav līdz šim domājuši, lielākais īpatsvars ir vecumā no 18 līdz 39 gadiem.