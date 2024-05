Labdarības biedrība "Pipars" 1. jūnijā aicina uz Labdarības tirgus dienu

Pipars stāsta, ka vēl tiek aicināti pieteikties tirgotāji, jo tieši no dalības iegūtie līdzekļi un ziedojumi tiks novirzīti projekta "Ķepu terapija" atbalstam.

No plkst. 12 līdz pat vakaram darbosies skatuve, kur varēs vērot grupas "Laime pilnīga", "The Tunes", "Sub Scriptum", duetu "Neprāts", kā arī Gati Mūrnieku, Horenu Stalbi un Speiss.Skatuvi un skaņu nodrošina kompānija Sound Crew.