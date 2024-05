Lietuvas politikas analītiķis Nerijus Maliukevičus laikrakstam "Siena" sacīja, ka Kaminska lēmums ieguldīt naudu Dubaijā varētu būt daļa no mēģinājuma izsprukt no Rietumu sankcijām, vienlaikus slēpjot to no Krievijas drošības dienestiem.