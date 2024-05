Vairāk nekā 160 bērni ar autiskā spektra traucējumiem gaida rindā uz valsts apmaksāto palīdzību

Pilotprojekts tiek īstenots no šī gada janvāra. Ar piešķirto finansējumu 2024. gadā paredzēts apmaksāt 100 bērniem uzturošo terapiju (ABA terapiju, ergoterapeita, logopēda vai audiologopēda nodarbības) pēc autisma diagnosticēšanas vai aizdomām par AST un agrīnās intervences programmas saņemšanas ārstniecības iestādē.

Projekts gan ir paredzēts tikai bērniem līdz septiņu gadu vecumam, un tas daudziem vecākiem esot sāpīgs jautājums, jo pēc šī vecumposma ārstniecība nebeidzas. Arī rindas uz valsts apmaksāto palīdzību ir garas. Dambiņa informēja, ka šobrīd par ziedotāju līdzekļiem palīdzību saņem 234 bērni, bet rindā gaida vairāk nekā 160. No pagājušā gada rindā gaidā un joprojām to nav sagaidījuši 68 bērni un šogad tiem nākuši klāt vēl 98 bērni ar AST. Tas liecina par atbalsta trūkumu no valsts puses un nepieciešamību celt vecuma slieksni.