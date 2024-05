FOTO Pašmāju mūzikas zieds gatavojas trešajam Latvijas mūzikas lielajam koncertam

Koncerts , kurā uz vienas skatuves atradīsies orķestris "Sinfonietta Rīga" un Latvijas Radio bigbends, koris "Maska", kā arī Rīgas Doma zēnu koris un virkne Latvijas zināmāko mūziķu, savu vērienu parāda ar to, ka speciāli šim pasākumam būvētā skatuve izmēros ir salīdzināma ar sešstāvu māju kvartālu 100 metru platumā un 16 metru augstumā.

Uz grandiozā izmēra ekrāniem būs ne tikai katrai no 35 kompozīcijām īpaši veidotas video režijas, bet arī katram priekšnesumam uz ekrāna būs redzami dziesmu teksti. "Tādā veidā nedziedāt nav iespējams. Dzied tiešām visi, jo programmā ir mūsu tautas iemīļotākās un emocionālākās dziesmas. Kad beidzas koncerts, tad cilvēki iekāpj tramvajā un sadziedāšanās turpinās. Mums kā koncerta veidotājiem tas ir milzīgs gandarījums, jo mērķis ir sasniegts, esam iedevuši skatītājiem to, ko no mums gaidīja – pareizo emociju," skaidro PapaChi.