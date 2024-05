Aizvadīta akcija "Telefonrandiņā ar ginekologu" – sievietes visvairāk interesējās par hormonālās spirāles lietošanu

Salīdzinājumā ar 2003.gadā veiktās aptaujas datiem Latvijas sabiedrības zināšanas par drošu kontracepciju ir uzlabojušās: pērn pieaudzis gan sieviešu, gan vīriešu īpatsvars vecumā no 15 līdz 49 gadiem, kuri vērtējuši vīriešu prezervatīvus kā efektīvu metodi, lai izsargātos no grūtniecības. Savukārt no 71% līdz 76% ir palielinājies to sieviešu īpatsvars, kuras hormonālās pretapaugļošanās tabletes vērtējušas kā efektīvu kontracepcijas metodi. Tomēr vēl joprojām hormonālo kontracepciju apvij dažādi mīti un aizspriedumi, kas liedz sievietēm izvēlēties šo izsargāšanās metodi.