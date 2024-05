Guntis Veits par to, kāpēc otro reizi tā arī nav apprecējies

Vaicāts, vai nav gribējies vēlreiz dzīves laikā apprecēties, viņš teic: "Es absolūti neuzskatu, ka tad, ja dzīvo ar kādu kopā un tev ar to cilvēku ir labi, noteikti ir jāprecas.

Daudzi saka – jā, bet tai meitenei to vajag, viņai gribas to balto kleitu. Es to saprotu, vienreiz jau vajag apprecēties. Bet, kad cilvēki jau padzīvojuši, viņi vairs nelaužas precēties. Un man ir baigi labi tā, kā ir tagad. Apkārt redzu, ka daudziem maniem draugiem ir divi dzīvokļi: vienā ir ģimenes ligzdiņa, bet tas otrs - lai ir vieta, kur aiziet un pabūt vienam. Līdzīgi kā senāk veči gāja uz garāžu. Cilvēkiem vajag savu telpu. Mājas – tas ir forši, bet man arī patīk nomainīt vidi."