Prokuratūra neatklāj mēģinājumus ietekmēt 2014. gada Saeimas vēlēšanu rezultātu

Ģenerālprokuratūrā ir pabeigta Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča uzdevumā veiktā pārbaude par to, vai valsts drošības iestādes un tiesībaizsardzības iestādes ir saņēmušas jebkādas ziņas vai informāciju par mēģinājumiem ietekmēt Saeimas vēlēšanu rezultātus 2014.gadā, kā tas izskanējis publiskajā telpā.

Prokuratūras pārbaudē konstatēts, ka 2022.gadā Satversmes aizsardzības biroja (SAB) rīcībā nonāca informācija par faktiem, kuri tika minēti Latvijas Televīzijas (LTV) 2024.gada 24.aprīļa raidījumā "Kas notiek Latvijā?". SAB gan iepriekš aģentūrai LETA teica, ka no Kadžuļa nav saņēmis oficiālu iesniegumu saistībā ar iespējamu 2014.gada Saeimas vēlēšanu rezultātu viltošanu vai mēģinājumiem to darīt. Šāds iesniegums nebija saņemts arī no viņa pārstāvētā uzņēmuma "SOAAR". Par konkrēto tematiku SAB nebija saņēmis arī nevienu anonīmu iesniegumu.