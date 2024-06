ŅEM VĒRĀ Rīgas velomaratona laikā noteikti vairāki satiksmes ierobežojumi

No šodienas plkst.17 līdz svētdienas, 2.jūnija, plkst.19.30 transportlīdzekļu satiksme tiks slēgta 11.novembra krastmalas posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai, kā arī 11.novembra krastmalai piegulošajā paralēlajā ielā Vecrīgas pusē starp Bīskapa gāti un Poļu gāti.

Svētdien, 2.jūnijā, no plkst.11 līdz 12 transportlīdzekļu satiksmi slēgs uz Akmens tilta virzienā uz Pārdaugavu, Kuģu ielā, Trijādības ielā, Raņķa dambī, organizējot divvirzienu satiksmi pretējā joslā, Balasta dambī, uz Vanšu tilta - kreisajā braukšanas joslā, nodrošinot sabiedriskā transporta satiksmi.

No plkst.12.45 līdz 16.15 satiksmi slēgs 11.novembra krastmalā, kā arī Ģenerāļa Radziņa krastmalā un Krasta ielā - virzienā un posmā no Akmens tilta līdz Dienvidu tiltam.

Tāpat no plkst.12.45 līdz 16.30 satiksmi slēgs uz Dienvidu tilta - virzienā uz Pārdaugavu no Krasta ielas uzbrauktuves līdz Bauskas ielai, kreisajā braukšanas joslā nodrošinot ierobežotu transportlīdzekļu satiksmi.

Savukārt no plkst.13 līdz 17 satiksmi slēgs Bauskas ielas posmā no Dienvidu tilta apļa līdz Mūkusalas ielai, Mūkusalas ielas posmā no Bauskas ielas līdz Akmens tiltam, Mūkusalas ielas satiksmes rotācijas aplī zem Salu tilta, Akmens tilta tunelī, Kuģu ielā, Trijādības ielā, Raņķa dambī, organizējot divvirzienu satiksmi pretējā joslā, Balasta dambī, uz Vanšu tilta, kreisajā braukšanas joslā nodrošinot sabiedriskā transporta satiksmi.