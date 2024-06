VIDEO Slēpti sponsori, pastarpināti maksājumi, PR speciālistu atbalsts. EP deputāts Pūpols un viņa filmu bizness

Tiesa gan, pastāv liela iespēja, ka šobrīd biedrība pastāv tikai uz papīra – nav skaidrs, vai tai ir notikušas biedru sapulces un līdz ar to ir leģitīma valde. Tas izriet no "Baltic Center of Visual Researches" otra dibinātāja un valdes locekļa Sandija Semjonova atbildes "De Facto".