VIDEO "Rail Baltica" būvniekiem nav samaksāts par darbu, bet izmaksas pieaugušas

Lielākoties trase sastāvētu no viena sliežu ceļa, nevis diviem, kā bija iecerēts. Atteiktos arī no dārgā tuneļa Pārdaugavā.

Vilciens no Igaunijas Daugavu šķērsotu netālu no Salaspils, tad Rīgā iebrauktu no tā dēvētā Misas trijstūra – vietas Vecumnieku pagastā pie Misas upes, piestātu lidostā "Rīga" un tad Centrālajā dzelzceļa stacijā. Pēc tam pa to pašu ceļu izbrauktu atpakaļ un caur Misu un Iecavu turpinātu ceļu uz Lietuvu.