VIDEO Prokrievisko svētku rīkotāji Latvijā saņem naudu no Krievijas un vietējiem politiķiem

Ukrainas karš īpaši saasinājis atšķirīgās attieksmes pret vēsturisko mantojumu un mūsdienu Latvijas valsti. Īpaši uzskatāms piemērs krievvalodīgo un it īpaši Daugavpils it kā pretvalstiskajam noskaņojumam ir 9. maija pasākumi. Taču izrādās, ka biedrības un aktīvisti, kas uztur padomju svētku garu, ir ciešā kontaktā ar austrumu kaimiņiem, no tiem saņem finansējumu un ieņem amatus Daugavpils domē, ziņo "TV3" raidījuma "Nekā Personīga".