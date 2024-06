FOTO 93 gadus vecais miljardieris Rūperts Mērdoks apņēmis piekto sievu

Ruperts Mērdoks ir viens no pasaulē slavenākajiem mediju magnātiem. 1979. gadā viņš nodibināja uzņēmumu "News Corp". 2013. gadā viņš korporāciju sadalīja divās daļās – "21st Century Fox" un "News Corp". Pirmajā ietilpa arī filmu kompānija "20th Century Fox" un apraides tīkls "Fox", bet otrajā – "The Times", "The Wall Street Journal", izdevniecība "HarperCollins" un citas.