"Mazliet kā bēres." Nauris Brikmanis un Valters Osis atvadās no bāra "Dziļi violets"

Šajos divos gados pieredzēts daudz dažādu klapatošanu par visdažādāko atļauju saņemšanu. "Ja godīgi, kad beidzot viss bija gatavs, mums pašiem vairs nebija spēka to visu turpināt," tagad vaļsirdīgi atzinās Nauris. "Mēs vienkārši sapratām, ka paši to nevaram fiziski pavilkt tādā līmenī, kā bijām iecerējuši. Arī tagad – visa šī vasara mums ir pilna ar koncertiem, sākot no Liepājas un beidzot ar Alūksni. Lai kā arī mēs to gribētu, nevaram būt šeit klātesoši."