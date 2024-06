Rodionam Kurucam jauns ACB karjeras rezultativitātes rekords. Mursija zaudē pusfināla spēlē

Rodions Kurucs laboja savu rezultativitātes rekordu ACB, laukumā pavadītajās 16 minūtēs un 40 sekundēs gūstot 26 punktus un kļūstot par mača rezultatīvāko spēlētāju. Viņš realizēja septiņus no astoņiem divpunktu, divus no četriem trīspunktu metieniem un sešus no astoņiem soda metieniem. Viņa kontā arī septiņas atlēkušās bumbas, četras rezultatīvas piespēles, divas kļūdas, trīs piezīmes un +/- rādītājs +8.