Eiropā pieaug bažas par Krievijas "deguna bāšanu" EP vēlēšanās

Skaļš Krievijas iejaukšanās piemērs ir Prāgā bāzētā platforma "Voice of Europe", caur kuru, kā tiek uzskatīts, tika izplatīta Krievijas propaganda un veikti maksājumi ES politiķiem. Platforma nesen intervēja Vācijas labējās eiroskeptiķu partijas "Alternatīva Vācijai" (AfD) politiķus, no kuriem vienu Čehijas laikraksts apsūdzēja naudas saņemšanā no Krievijas. Politiķis to noliedzis.