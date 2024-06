Pieaugošais karstums un stiprie nokrišņi gadsimta gaitā kļūs par arvien lielāku izaicinājumu, secināts pētījumā

Tāpat nozīmīga loma iedzīvotāju pasargāšanā no bīstamu laikapstākļu nelabvēlīgās iedarbības esot efektīvas brīdināšanas sistēmas nodrošināšanai. Tomēr mazāk nekā puse aptaujāto Latvijas iedzīvotāju ir zinoši par bīstamu laikapstākļu gadījumā nepieciešamo rīcību, noskaidrots pētījumā.

Tomēr šī analīze, bīstamu laikapstākļu kritēriju identifikācija un pārskatīšana notiek nesaistīti ar katastrofu risku vērtēšanu un līdz ar to ir atšķirīga gan pēc bīstamu laikapstākļu ietekmes vērtēšanas pieejas, gan potenciāli ietekmēto tautsaimniecības jomu pārklājuma. Līdz ar to būtu nepieciešams rast veidu, kā īstenot vienotu brīdināšanas sistēmā ietverto apdraudējumu risku novērtēšanas procesu, tostarp koordinējot to ar šos apdraudējumus pārvaldošajām institūcijām, kā arī nodrošinot atbilstošu iesaistīto pušu pārstāvību vērtēšanas procesā, norāda pētījuma autori.