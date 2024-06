KNAB brīdina par dziļviltojumiem dienās pirms EP vēlēšanām

Ruks arī norādīja, ka pašreizējā situācija neliecina un nav indikāciju par kādām satraukumu radošām situācijām. Viņš atgādināja, ka gan fiziskām, gan juridiskām personām jārēķinās ar to, ka gan piektdien, gan sestdien aģitācija faktiski nevar notikt, citādi var tikt sākti administratīvie procesi.

LETA jau rakstīja, ka EP vēlēšanās būs iespējams balsot jebkurā no 945 vēlēšanu iecirkņiem visa Latvijā vai arī kādā no 50 iecirkņiem ārvalstīs. Balsstiesīgajiem pilsoņiem ir tiesības balsošanai izvēlēties jebkuru vēlēšanu iecirknī Latvijā vai ārvalstīs.

Iepriekš nobalsot varēs tikai Latvijā, jo iecirkņos ārvalstīs varēs nobalsot tikai vēlēšanu dienā. Iepriekšējā balsošana būs iespējama 6.jūnijā no plkst.16 līdz 20 un 7.jūnijā no plkst.13 līdz 18. EP vēlēšanu diena būs 8.jūnijs, kad varēs balsot no plkst.8 līdz 20.