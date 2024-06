Uz mirkli atslēgties no apkārtējās pasaules un doties pārgājienā pa Tadžikistānas kalniem piekritušas šādas sabiedrībā zināmas personas –

Tadžikistāna ir valsts Vidusāzijā. Ziemeļrietumos tā robežojas ar Uzbekistānu, ziemeļos ar Kirgizstānu, austrumos ar Ķīnu, bet dienvidos ar Afganistānu. Kalni aizņem 93% valsts teritorijas, un vairāk nekā puse valsts atrodas vairāk nekā 3000 metrus virs jūras līmeņa, tas nozīmē, ka šoreiz pārgājiena dalībnieki soļos ne tikai pa dažāda seguma takām, bet arī rāpsies stāvās nogāzēs un kāps kalnos. Tadžikistāna ir slavena ar to, ka tajā ir vairāk nekā 1300 ezeru un tai ir Centrālāzijas lielākās ūdens rezerves. Pārgājiens vedīs vismaz gar septiņiem gleznainiem ezeriem.

"Es pati nekad neesmu bijusi Tadžikistānā, bet, domājot par to, ko Fanu kalni varētu mums stāstīt, mani pārņem milzu pietāte majestātisko kalnu priekšā. Tā ir savvaļa ar neprātīgi skaistām ainavām un reizē arī neparedzamību – dienas vidū mūs var karsēt stipra saule, bet no rīta varam pamosties apsnigušās teltīs. Mūs var pavadīt bezvējš vai pārsteigt stipri kalnu vēji, jo tāda ir kalnu daba. Teju katru dienu mums būs jāpārvar krietns daudzums augstuma metru. Arī tas var būt viens no izaicinājumiem, jo ne vienmēr varam paredzēt, kā mūsu ķermenis uzvedīsies, esot 3000 metrus virs jūras līmeņa. Un, protams, mūsu visu lielais izaicinājums – somas.