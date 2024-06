Konceptuāli atbalsta grozījumus fizisko personu atbrīvošanas no parādsaistībām atvieglošanai

Vairāk personām būs iespēja atbrīvoties no neatmaksājamām parādsaistībām, uzlabot dzīves kvalitāti, nodrošināt savas pamatvajadzības, kas ir sociāli atbildīgas valsts pamats, sekmēt valsts attīstību, pilnvērtīgi atjaunojot savu ekonomisko aktivitāti.

Likumprojektam būs pozitīva ietekme arī uz ēnu ekonomikas samazināšanu, jo personas, apzinoties parāda piedziņas vēršanu uz to ienākumiem vai mantu, mēdz ilgstoši izvairīties no oficiālu ienākumu gūšanas, teikts grozījumu anotācijā.

No Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām likuma spēkā stāšanās 2022.gada 1.janvārī līdz 2024.gada februārim par parādsaistību atbrīvošanu kredītiem līdz 5000 eiro saņemti 18 pieteikumi, no kuriem apmierināti deviņi, teikts likumprojekta anotācijā.