Zverevs kārtējo reizi iekļūst "French Open" pusfinālā. Vai beidzot izdosies to pārvarēt?

Tikmēr sieviešu vienspēļu pusfinālā jau ceturtdien ranga līdere Iga Švjonteka no Polijas spēlēs ar Koriju Gofu (WTA 3.) no ASV, bet ar 12.numuru izsētā itāliete Jamīne Paolīni tiksies ar neizlikto Mirru Andrejevu no Krievijas.