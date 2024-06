BKUS sniedz arvien plašāku psiholoģisko atbalstu bērniem ar smagām slimībām un viņu ģimenēm

Būtnāre aicina aizdomāties, ka, iespējams, ne tikai bērnam, kuram ir smaga slimība, bet arī viņa māsām un brāļiem ir emocionāli grūti. Pamanīt to visdrīzāk var vecāki, kuri jau atguvušies no šoka un mēģina atrast risinājumus turpmākajai dzīvei. Viņi var ikdienā pavērot, kā katrs bērns jūtas, vai kāds nav kļuvis noslēgtāks, satrauktāks, varbūt biežāk raud vai biežāk neklausa. Varbūt kāds no bērniem bieži uzdod jautājumus par brāļa vai māsas slimību vai slimnīcā piedzīvoto. Pamanot, ka māsa vai brālis ir smagi saslimis, citi bērni ģimenē var sākt arī vainot sevi pie notikušā, atzīmē klīniskā psiholoģe.