Pirms dažām dienām internetā tika apspriests kāds gadījums par to, ka "Bolt Drive" kliente par ātruma pārsniegšanu saņēmusi sodu no uzņēmuma, taču Valsts policija personu neesot sodījusi. Ieraksts no sociālo tīklu vietnes nu ir dzēsts, taču lūdzām "Bolt Drive" komentēt, par cik lielu ātruma pārsniegšanu uzņēmums var sodīt un vai tas sazinās ar Valsts policiju.