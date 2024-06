Latvijā iepriekšējā balsošanā EP vēlēšanās nobalsojuši 4,1% balsstiesīgo

Pirmdien Latvijā iepriekšējās balsošanas laikā EP vēlēšanās nobalsoja 13 127 vēlētāji jeb 0,85% no balsstiesīgajiem. Līdz pirmdienas pēcpusdienai pasta balsošanā no vēlētājiem ārvalstīs saņemtas 1603 balsis, līdz ar to pirmdienas pēcpusdienā kopumā EP vēlēšanās bija nobalsojuši 14 730 jeb ap 0,96% vēlētāju.