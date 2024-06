Ko būtu vērts zināt "Holi" krāsu festivāla apmeklētājiem

Šogad festivālā būs divas skatuves. Ieeja festivāla teritorijā no plkst. 14.30.

Ar īpašām zonām bērniem, saistošām aktivitātēm pusaudžiem un daudzveidīgu muzikālu un māksliniecisku pieredzi pieaugušajiem, pasākums sola jautru dienu ikvienam. "Neatkarīgi no tā, vai esat ģimene, kas meklē neaizmirstamu dienu, vai jaunieši, kuri vēlas iztrakoties pie lieliskas mūzikas un iegrimt putu ballītē, 2024. gada festivāls ir ideāls galamērķis visiem."

Kas attiecas uz krāsām, "Holi" krāsas ir drošas lietošanai. Krāsainais pulveris ir izgatavots no kukurūzas cietes ar dabīgu krāsvielu. Krāsu mešana norisināsies reizi stundā.

"Šīs krāsas var viegli nomazgāt no ādas, ķermeņa un matiem ar ūdeni, tāpēc gadījumā, ja krāsas nokļūst nevēlamās vietās vai jūsu mantas pārklājas ar krāsu, jūs varat tās viegli nomazgāt," uzsver organizatori.

Neskatoties uz to, ar krāsām jāspēlējas atbildīgi, lai izvairītos no pārmērīgu krāsu iekļūšanas acīs. Izvairieties nēsāt līdzi mantas, kas nav ūdensizturīgas vai var tikt sabojātas mazgāšanas laikā. Ja jums ir tālrunis, kas nav ūdensizturīgs, to vērts ielikt plastmasas maisiņā.