Vairākas partijas komentē vēlētāju aktivitāti Latvijā

Tādēļ Ušakovs uzskata, ka nākamajos gados viens no galvenajiem viņa pienākumiem būs pēc iespējas vairāk krievu valodā komunicēt ar vēlētājiem par to, kas notiek EP un kā tas ietekmē Latviju. Vienlaikus Ušakovs pauda cerību, ka šajās vēlēšanās tiks pārvēlēts uz vēl vienu termiņu EP.

Pūce: "Latvijas attīstībai" EP vēlēšanās cer iegūt pat divu mandātus

Viņš norādīja, ka EP vēlēšanu aktivitāte ir negaidīta, it īpaši dažos novados, kuros aktivitāte bija īpaši augsta. Tas liecinot par to, ka ir pieaugusi cilvēku apziņa par vēlēšanu nozīmi.

Viņš uzsver, partija EP iestāsies par atbalstu Ukrainai, strādās ar Eiropas konkurētspēju, it īpaši, lai samazinātu no tehnoloģijas atpalicības no Ķīnas, kā arī domās par Eiropas attīstību kopumā, jo Eiropa ir Latvijas nākotne.