Zinātnieki, iespējams, atklājuši ilgāka mūža atslēgu – labi zināmu vitamīnu

Vienlaikus ir maz datu, kas norāda uz to, kāda D vitamīna uzturbagātinātāju koncentrācija palīdz palēnināt novecošanu. Tāpat nav skaidrs, kādā vecumā sākas to efekts. Tas skaidrojams ar to, ka ir ļoti maz šādu pētījumu, kuros analizēts cilvēka organisms.