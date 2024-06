LBAS skaidro, kā panākt adekvātu minimālās algas līmeni

LBAS uzsver, ka Labklājības ministrija savukārt rosinājusi kompromisu noteikt minimālo algu 45% līmenī no vidējās darba samaksas pēc CSP datiem par pēdējo pieejamo ceturksni, kas rada zināmu neskaidrību par to, vai tiks izmantots arodbiedrību prasītais iepriekšējā gada 1. ceturksnis vai aizpērnā gada 4. ceturksnis. Tas būtu atkarīgs no tā, kad tiek veidotas pārrunas par minimālo algu un var radīt zināmus sarežģījumus pārrunu procesā, kur viena puse vēlas steidzināt vienošanās panākšanu, savukārt otra puse nogaidīt līdz jaunākiem rādītājiem.