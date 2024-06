ASV nosoda Krieviju par Ukrainas bērnu nolaupīšanu

Laikraksta "Financial Times" trešdien publicētajā izmeklēšanā tika identificēti četri ukraiņu bērni, kas 2022.gadā no okupētajām teritorijām tika pārvesti uz Krieviju un pēc tam piedāvāti adopcijai tīmekļa vietnē "usynovite". Bērnu vecums ir no astoņiem līdz 15 gadiem.