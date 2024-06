Pāragri mūžībā aizgājušā motosportista Apiņa sieva emocionāli par vīra zaudējumu

Par to, ka ar vīru notikusi traģēdija, viņa uzzinājusi no īsziņas telefonā: "Tā bija sestdiena. Tobrīd biju Latvijā un vadīju mācības mūsu ģimenes auto moto skolā "MotoGuru". Kad teorijas mācību stunda bija beigusies, saņēmu ziņu no kāda paziņas. Pēc tam man piezvanīja Jura radiniece un skumji pavēstīja, ka viss esot ļoti, ļoti slikti... Es tikai uzdevu vienu jautājumu: "Vai viņš ir dzīvs?" Atbilde bija: "Diemžēl nē…"" – asarām acīs stāsta Annele.