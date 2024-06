Pēc mača ESPN apskatnieka Vindhorsta mērs bija pilns: "Luka nokrita zemē. Tā ir nepieņemama pozīcija, kādā būt četras minūtes pirms spēles beigām viena pārkāpuma attālumā no diskvalifikācijas. Un viņš uzreiz paskatījās uz "Mavericks" komandas soliņu un sauca "jūs labāk apstrīdiet to lēmumu" – it kā tā būtu viņu vaina, ka Dončičs veica sliktu izspēli."

Dončica aizsardzība NBA finālsērijā izpelnījusies kritiku no faniem un sporta apskatniekiem, tostarp Vindhorsta: "Es tagad atrodos pie "Mavericks" tuneļa. Paskatieties uz "Celtics" vietu, tur atrodas uzvarētāji. Ja Luka vēlas nākt ārā no šī tuneļa kā čempions, viņam būs jāmācās no šīm spēlēm NBA finālsērijā. Dončiča sniegums aizsardzībā ir nepieņemams. Viņš ir caurums uz laukuma, un "Celtics" to izmanto. Bostonieši ir priekšā šajā sērijā, jo viņi pastāvīgi mērķē uz Dončiču uzbrukumā."