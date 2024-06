16 gados dodas uz Eiropas čempionātu – starp spēlēm pildīs skolas mājasdarbus

Sarunā ar spāņu mediju "Diario AS" Jamals atklāja, ka turpinās pildīt skolā uzdotos uzdevumus: "Esmu paņēmis līdzi savus mājasdarbus. Mācos attālināti un pagaidām sokas labi. Cerams, ka skolotājs nepaliks dusmīgs uz mani."

Jamalam ir iespēja kļūt par jaunāko spēlētāju Eiropas čempionāta vēsturē. Gados jaunais futbolists atklāja, ka tas ir bijis viņa sapnis spēlēt šajā turnīrā. Viņš gan noliedza, ka izjūt nervozitāti: "Es nāku no "Barcelona" – komanda, kas izjūt vislielāko spiedienu no faniem. Es to izbaudu."