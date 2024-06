NATO aizsardzības ministri apstiprina plānu Ukrainas atbalsta koordinēšanai

NATO mērķis jau sen ir panākt, lai dalībvalstis atvēl aizsardzībai 2% no iekšzemes kopprodukta (IKP), taču pirms Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā 2022.gada februārī tikai dažas valstis bija sasniegušas šo mērķi, un daudzas valstis joprojām nav to izpildījušas.

Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs pirms sanāksmes pauda viedokli, ka ar 2% nepietiek un mērķi nepieciešams paaugstināt. Viņš ierosināja noteikt par mērķi 2,5% no IKP. Igaunija šogad atvēl aizsardzībai 3,4% no IKP un arī nākamgad plāno tērēt vairāk nekā 3%.

"Ja palūkojamies, cik daudz Krievija pašreiz iegulda aizsardzībā šogad - tuvu pie 9% no IKP, - tad mēs visi saprotam, ka tad, ja mēs salīdzinājumā ieguldām mūsu 2% NATO, vai 3% līdz 3,5% Baltijas valstīs un Polijā, tad mums joprojām vajag ieguldīt vairāk," sacīja Pevkurs.

Šī aizsardzības ministru tikšanās ir pēdējā pirms NATO līderu samita Vašingtonā jūlijā. Stoltenbergs vēlas, lai NATO valstis samitā vienojas par plānu ilgtermiņa atbalstam Ukrainai, novērtējot to uz 40 miljardiem eiro gadā. Slogs tiktu sadalīts pa valstīm, ņemot vērā to IKP, un ASV nodrošinātu 50% no palīdzības, ceturtdien paziņoja Stoltenbergs.