15. jūnijā Rīgas ielās norit vēsturisks notikums – gājiens "Baltic Pride 2024", kura vienojošais sauklis ir "Līdz mēs visi būsim vienlīdzīgi" jeb "Until we are all equal". Gājiens sola kļūt par neaizmirstamu svētku, vienotības un vienlīdzības aizstāvības dienu. Seko līdzi gājiena norisei tiešraidē!