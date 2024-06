Saeima dodas ilgstošā vasaras atvaļinājumā. Neizlemti palikuši jautājumi par Rēzeknes domes atlaišanu, izmaiņām nodokļos un par to, kur ņemt finansējumu dārgajam "Rail Baltica" projektam. Arī daudzi no medijiem vasarā dodas atpūtā, tāpēc politiski bieži tiek izvēlēts mierīgāks laiks, lai izziņotu nepopulārus, taču visu sabiedrību skarošus lēmumus. "Nekā Personīga" aplūko dažus no iecerētajiem politiķu darbiem, kuri atlikti līdz vasaras vidum vai pat augusta beigām.