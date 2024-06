Stoltenbergs: NATO apspriež kodolieroču gatavību Krievijas un Ķīnas draudu dēļ

Viņš arī norādīja, ka notiek tieša konsultācija NATO dalībvalstu starpā par raķešu pārvietošanu no noliktavām un to nogādāšanu kaujas gatavības pozīcijās.

"Es neiedziļināšos detaļās par to, cik kodolgalviņām vajadzētu darboties un cik daudz būtu jāuzglabā, bet mums ir jākonsultējas par šiem jautājumiem. To mēs arī darām," viņš teica.

Viņš arī izteica stingru brīdinājumu par draudiem no Ķīnas puses, norādot, ka Ķīna veic īpaši lielus ieguldījumus modernos ieročos, tostarp savā kodolarsenālā, kas, viņaprāt, līdz 2030. gadam pieaugs līdz 1000 kaujas galviņām.

Saskaņā ar "The Telegraph", operatīvo kodolieroču skaits tiek turēts noslēpumā, bet tiek lēsts, ka Apvienotajā Karalistē ir izvietoti aptuveni 40 no 225. ASV – aptuveni 1700 no 3700.