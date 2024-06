FOTO Pamatīgs ķēriens: Muita konfiscē 222 000 nelegālo cigarešu

Savukārt svētdien, 16.jūnijā, Indras muitas kontroles punktā, veicot no Baltkrievijas iebraukušā kravas vilciena kontroli ar tabakas izstrādājumu meklēšanas suni, muitas kinologam radās aizdomas par nedeklarētām precēm vienā no vagoniem. To atverot, muitnieki konstatēja, ka preču transportēšanas iepakojumam piestiprināti cigarešu bloki. Izņemtas 2000 paciņu jeb 40 000 cigarešu "NZ Gold" ar Baltkrievijas akcīzes nodokļa markām.