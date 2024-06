Aicina piedalīties Jāņu vainagu konkursā

Konkurss norisināsies līdz 28.jūnijam, kad LDF eksperti izvēlēsies to vainagu autorus, kuri saņems ar pļavu saistītas balvas.

LDF ir sagatavojis arī vairākas vainagu vīšanas instrukcijas ar dažādām sarežģītības pakāpēm, kuras atkarīgas no augu daudzveidības. Tā, piemēram, vainagu "Kronis vasarai" var uzvīt no augiem, kuri zied visas vasaras garumā un atrodami gan dabiskajās pļavās, gan arī tīrumos un ceļmalās. Savukārt "Pļavas karaliene" ir vainags, kurš veidots no augiem, kas ir sastopami gandrīz tikai un vienīgi dabiskajās pļavās. Instrukcijas būs aplūkojamas LDF sociālajos medijos un mājaslapā.