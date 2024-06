"Es vairs neesmu es." Olga Kambala atklāti par slavas ēnas pusēm un slaveno "čuhņas" skandālu

Šova laikā cieta gan viņas mentālā veselība, gan bizness. Viens no skaļākajiem skandāliem bija "čuhņas" skandāls . Neapdomīgs izteiciens par citu pilsētu iedzīvotājiem izraisīja plašu rezonansi tīmeklī.

Vaicāta, kā jūtas, dzīvojot dzīvi, bez kameru klātbūtnes, Olga izsaucas, ka perfekti. "Sanāca, ka esmu slikts personāžs, ļoti grūti sadzīvot ar to, ka tu no rīta pamodies, atver ziņas un ārprāts, es taču to nedarīju, es tā neteicu!" Olga neslēpj, ka ne viens vien rīts iesācies ar asarām.