Kanādas olimpiskajā basketbola izlasē iekļauts arī NBA superzvaigzne

Tāpat izlases rindas papildinājuši Endrū Membhārds no Indiānas "Pacers", Kems Bērčs no spāņu kluba "Girona", Ošejs Brisets no NBA čempiones Bostonas "Celtics", Mfiondu Kabengele no itāļu "Umana Reyer", Tomass Skrabs no Spānijas vienības "Obradoiro" un Trejs Lailss no Sakramento "Kings".