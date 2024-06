VIDEO Rīdzinieks savu auto aizved uz īpašu automazgātavu, bet atgriežas ar vairākām skrambām uz spēkrata

Mūsu uzņēmums mazgā vairāk nekā 3 miljonu automašīnu PRO BRO automazgātavās Latvijā un Lietuvā, tāpēc no pieredzes varam teikt, ka lielākoties bojājumi automazgātavās nerodas, bet vienkārši kļūst redzami – pēc netīras mašīnas mazgāšanas, it īpaši, ja to mazgā reti, var redzēt visu, kas bija paslēpts zem netīrumu slāņa jau iepriekš – dažādi skrāpējumi, iespiedumi, citu auto durvju triecienu atstātās pēdas vai korozijas perēkļi.