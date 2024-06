FOTO UN VIDEO Apskati, kā latvieši ģērbsies Parīzes olimpiskajās spēlēs

Papildinot kolekcijas tērpus, Latvijas juvelierizstrādājumu zīmols Given ir izveidojis unikālas vīriešiem un sievietēm piemērotas aproces ar sudraba trīs zvaigžņu simboliku. Rotu kolekcija tapusi, iedvesmojoties no mūsu talantīgajiem sportistiem, kuri pierāda, ka ar apņēmību un mērķtiecību mēs spējam mirdzēt kā zvaigznes plašajā pasaulē. Šīs rotas kā dāvinājumu saņems katrs Latvijas komandas dalībnieks, kurš dosies uz Parīzi. Sadarbībā ar Given plānots izstrādāt arī citas rotas "Komanda Latvija" tēmā, lai veidotu veselu rotu kolekciju olimpisko sportistu atbalstam un piederībai.