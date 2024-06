Pabriks: Nākamie četri gadi nākamajam NATO ģenerālsekretāram būs izaicinoši

"Domāju, ka Rites kandidatūras izvēle bija kompromiss, saprotot, ka šoreiz šo amatu nedos baltiešiem, taču, manuprāt, ja Kallasa kļūs par ES augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikā, tas Baltijas valstīm būs lielākais vēsturiskais sasniegums. Kallasai un Ritem vajadzēs sadarboties un, manuprāt, viņi to mācēs darīt," teica bijušais ārlietu ministrs, piebilstot, ka, sagaidot veiksmīgu sadarbību starp ES un NATO, Rite un Kallasa varētu būt labs tandēms.

Taujāts ar kādiem izaicinājumiem Ritem nāksies sastapties un, vai viņam izdosies panākt, ka alianses dalībvalstis aizsardzībai atvēl 2% no iekšzemes kopprodukta (IKP), Pabriks sacīja, ka lielā mērā vienošanās pēc aizsardzības izdevumu palielināšanu 2% apmērā no IKP ir pagātne, jo virkne valstu pakāpeniski palielina šos izdevumus 3% apmērā no IKP un vairāk.