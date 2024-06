"Fjūrijs bija pelnījis zaudēt Usikam." Džošua pauž dusmas par Fjūrija attieksmi

"Esmu priecīgs, ka Fjūrijs vairs nav čempions," Džošua sacīja medijiem. "Es uzskatu, ka viņš ir idiots. Vienmēr to esmu teicis. Fjūrijs neizrāda cieņu pret citiem, šķiet, viņš domā, ka būs labāks, ja apvainos citus sev apkārt. Tas nav labi."

Britu boksa zvaigzne Džošua ir ārkārtīgi neapmierināts ar to, kā Fjūrijs izturas pret Usiku: "Sauca viņu par trusi un pusvidējā svara cīkstoni. Tas nav labi boksam. Fjūrijs vienmēr izliekas, ka viņa pretinieks ir kaut kāds parasts čalis no bāra. Tad gan viņš iet un tiek sakauts. Fjūrijs to bija pelnījis."