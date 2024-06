Statistika EURO 2024 spilgtākās komandas ciparos

Labākais vārtu guvējs pagaidām Eiropas čempionātā ir Giorgijs Mikautadze no Gruzijas izlases, kurš izcēlies ar trim precīziem sitieniem, bet pa diviem vārtiem guvuši mājinieki Niklass Filkrugs un Džamals Muziala, rumānis Razvans Marins, Kodijs Gakpo no Nīderlandes un Ivans Šrancs no Slovākijas valstsvienības.